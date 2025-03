«Wer bei der Suche nach einem Einfamilienhaus bisher nicht zum Zuge kam, kann im Februar mitunter von einem minimalen Nachlass der Angebotspreise profitieren», heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten neusten «Swiss Real Estate Offer Index» von Immoscout24 und dem Beratungsunternehmen IAZI. Die in Inseraten publizierten Angebotspreise für Einfamilienhäuser sind um 0,1 Prozent gesunken.