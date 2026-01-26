Auch im Südwesten gibt es den Angaben zufolge Ausfälle, vor allem im Raum Frankfurt und im Raum Stuttgart. Die Fahrgäste seien gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren.
Nach Angaben des Bahnunternehmens Metronom fielen zeitweise auch im Regionalverkehr Züge aus: Betroffen waren etwa die Strecke Hamburg - Uelzen des RE3 und der RB31 sowie die Erixx-Linien zwischen Braunschweig - Vienenburg oder die Enno-Linie zwischen Hildesheim und Braunschweig. Am Nachmittag teilte das Unternehmen mit, dass die meisten Züge wieder regulär fahren könnten./tst/DP/stk
(AWP)