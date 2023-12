Damit ist er in Bezug auf die Anzahl der grösste Pleitier der Schweiz, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung der Firmenauskunftei Crif zeigt. Doch noch mehr Menschen in der Schweiz haben dutzende Firmenkonkurse zu verantworten. So war ein anderer Mann für die Pleite von 75 Firmen mitverantwortlich, ein weiterer hat 54 und ein anderer 44 Unternehmen in den Konkurs geführt.