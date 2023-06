Ein Stück Industriegeschichte

Die Fabrik in Boncourt wurde 1814 von der Familie Burrus gegründet. 1996 ging sie in den Besitz von Rothmans International über. Rothmans International wiederum fusionierte 1999 mit BAT. Der Standort im Jura wurde in der Folge Hauptsitz des fusionierten Unternehmens in der Schweiz.