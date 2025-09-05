Im Verhältnis der Ukraine und der Slowakei kommt es immer wieder zu Spannungen wegen der Öllieferungen. Fico hatte vor dem Gespräch mit Selenskyj angekündigt, sich über den ukrainischen Beschuss der Ölpipeline Druschba auf russischem Gebiet zu beschweren. Die wiederholten Beschädigungen der Pipeline durch das ukrainische Militär seien ein «Angriff auf die Energiesicherheit der Slowakei». Die Leitung bringt russisches Erdöl auf dem Landweg in die Slowakei und nach Ungarn.