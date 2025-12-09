Unterschiedliche Deutungen in der Schweiz

Die Regelung in der EU sah die Koalition für Konzernverantwortung als Chance für die Schweiz. Sie könne «ihren Rückstand aufholen» und gleichzeitig wie ihre Nachbarländer, griffige Regeln für Konzerne in Kraft setzen, wie die Koalition in einem Communiqué schrieb. Die Regeln würden in der EU bis 2028 umgesetzt. Die Koalition sprach aber auch von einem «schmerzhaften Rückschritt für den Schutz von Menschenrechten und Umwelt».