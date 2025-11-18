Demnach werden die Mindestlöhne bis 2028 in der ganzen Schweiz um 120 Franken erhöht, und zwar mit einer Erhöhung um jeweils 40 Franken pro Jahr und Kategorie. Die Arbeitspläne müssen neu drei Wochen vorher bekannt sein, und die Mindesteinsatzzeit wurde auf zwei Stunden festgelegt.