Damit erhöhe die Swiss die Lohnsumme ab dem 1. Januar 2026 für die Bodenmitarbeitenden generell um 1 Prozent, also um mindestens 60 Franken bei einem 100-Prozent-Pensum, teilten die Swiss und die Sozialpartner Kaufmännischer Verband Schweiz, VPOD-Luftverkehr und SEV-GATA nach Abschluss der Lohnverhandlungen am Mittwoch mit. Zusätzlich dazu kämen individuelle Lohnanpassungen von 0,5 Prozent.