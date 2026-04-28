Ein Sprecher Herzogs hatte kürzlich mitgeteilt, dass Israels Präsident entschieden habe, Netanjahu derzeit keine Begnadigung zu gewähren und stattdessen eine Einigung zwischen den Parteien im Verfahren gegen Netanjahu ausserhalb des Gerichtssaals anzustreben. Der Präsident wolle «vor der eigentlichen Behandlung des Gnadengesuchs zunächst alle Bemühungen» ausschöpfen. Netanjahu hatte eine solche Einigung jedoch stets abgelehnt und stattdessen seine Unschuld beteuert.