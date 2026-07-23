Von der Leyen sieht Russland unter Druck

Die Vorschläge für das Sanktionspaket waren Anfang Juni von der EU-Kommission vorgestellt worden. Es sieht auch Ausweitungen bei den Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien vor, die von Russlands Militärindustrie genutzt werden. Zudem kommen weitere Schiffe, Banken, Kryptofirmen und Ölhändler aus Russland und Unterstützerstaaten auf die Liste derjenigen Akteure, mit denen Unternehmen aus der EU keine Geschäfte machen dürfen. Nach Angaben eines EU-Beamten sind nun um die 50 Prozent des russischen Bankensektors sanktioniert. Darüber hinaus belegt die EU laut Mitteilung des Rats acht Personen wegen Verbreitung von russischer Kriegspropaganda mit Sanktionen.