Die Lohnbeiträge sollen dabei um 0,2 Prozentpunkte anstatt wie vom Ständerat bisher beantragt um 03, Prozentpunkte erhöht werden. Die Mehrwertsteuer soll um 0,4 Prozentpunkte angehoben werden, um den «Dreizehnten» zu finanzieren. Der reduzierte Mehrwertsteuer-Satz soll im Rahmen des nun vorliegenden Kompromissvorschlags unverändert bleiben, wie die Parlamentsdienste weiter mitteilten.