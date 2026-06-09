Auch brauche es eine Lösung, die an der Urne bestehe und auf Dauer ausgelegt sei. Die befristete Mehrwertsteuererhöhung bringe der AHV zu wenig Geld ein, fügte Samira Marti (SP/BL) hinzu. «Damit setzen Sie den Volksentscheid nicht um.» Die von der Mehrheit im Grunde angestrebte Rentenaltererhöhung sei nicht mehrheitsfähig.