Die Anfang 2025 vom Bund gesenkte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken auf Einfuhren für den privaten Gebrauch sei noch immer zu hoch, um das Phänomen wirklich einzudämmen, erklärte Lucibello weiter. Der Detailhandelsverband habe bereits im Vernehmlassungsverfahren gefordert, die Grenze auf 50 Franken zu senken.Im letzten Jahr habe der gesamte Handelssektor mit einem ungünstigen Euro-Franken-Wechselkurs zu kämpfen gehabt sowie zuletzt auch mit der von Rom beschlossenen Senkung der Verbrauchssteuern. «Das führt dazu, dass man beim Einkaufen in Italien heute gleichzeitig tankt und am Ende sogar noch Geld für ein Abendessen übrig hat.»