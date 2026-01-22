So stieg der Median des monatlich verfügbaren Äquivalenzeinkommens 2023 pro Person in der Schweiz auf 4332 von 4296 Franken an, wie einer am Donnerstag publizierten Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) zu entnehmen ist. Beim verfügbaren Äquivalenzeinkommen handelt es sich um das Einkommen nach staatlichen Transferleistungen wie Renten der AHV/IV und der beruflichen Vorsorge, Sozialleistungen und Taggelder.