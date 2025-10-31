Den Berichten zufolge sind derzeit gut 2.300 Nationalgardisten in Washington im Einsatz. Die Kosten dafür werden auf täglich rund eine Million Dollar (867.100 Euro) geschätzt, wie CNN schrieb. Woher das Geld kommen soll, ist wegen des anhaltenden Shutdowns unklar. Demokraten und Republikaner im US-Kongress streiten seit Wochen über den Bundeshaushalt. Die Regierungsgeschäfte stehen in weiten Teilen still, etliche Regierungsmitarbeiter erhalten kein Gehalt. CNN berichtet, auch die Besoldung der Nationalgardisten stehe auf der Kippe.