Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Bei einer Explosion in einem Wohnblock in Ratingen sind nach Polizeiangaben mehrere Einsatzkräfte zum Teil schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehr seien nach einem Notruf zu einer "hilflosen Person" ausgerückt, erklärte eine Sprecherin der Polizei in Nordrhein-Westfahlen am Donnerstag. An der Tür der Wohnung in dem Hochhaus sei es dann zu einer Explosion gekommen. "Mehrere Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden zum teil schwer verletzt", sagte sie. NRW-Innenminister Herbert Reul bestätigte den Vorfall. Ein Großeinsatz der Polizei laufe.