Über den Fund des Toten informierten die Behörden am Sonntagnachmittag an einer Medienkonferenz in Roveredo GR, an der auch der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis anwesend war. «Es ist ein trauriger Tag», sagte dieser. Ein trauriger Tag für die betroffenen Gemeinden, die Kantone Graubünden und Tessin und für die ganze Schweiz.