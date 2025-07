Einsprachen seien für 60 Prozent und Rekurse für 61 Prozent eine grosse Hürde für die Realisierung von Wohnbauprojekten verantwortlich, teilten die Bundesämter für Raumentwicklung (ARE) und Wohnungswesen (BWO) gemeinsam am Dienstag mit. Raumplanerische Vorgaben sehen 37 Prozent der Befragten als grosse Hürde an.