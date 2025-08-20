«Amerikanische Vorteile sollten nicht denen gewährt werden, die das Land verachten und antiamerikanische Ideologien fördern», erklärte USCIS-Sprecher Matthew Tragesser. «Einwanderungsvorteile - einschliesslich derer, in den Vereinigten Staaten zu leben und zu arbeiten - bleiben ein Privileg, kein Recht.»
Bereits im April hatte das US-Heimatschutzministerium seine Richtlinie für eine Einwanderung oder Einbürgerung dadurch erweitert, dass Posts in sozialen Medien auf etwaige antisemitische Äusserungen oder Sympathiebekundungen für terroristische Gruppen überprüft werden./juw/DP/jha
(AWP)