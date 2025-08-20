Wer eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA beantragt, wird fortan auch auf mögliche «antiamerikanische» Äusserungen im Internet überprüft. Die US-Behörde für Einwanderung und Einbürgerung USCIS hat nach eigenen Angaben die Anforderungen erweitert, die im Internet vorab unter die Lupe genommen werden. Demnach werden soziale Plattformen nun auch auf «antiamerikanische Aktivitäten» untersucht. Diese Erweiterung gelte ab Veröffentlichungsdatum am Dienstag (Ortszeit).