Zwischen Januar und Juni 2025 wanderten 76'332 ausländische Personen ein (-4352 Personen), wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum hätten 37'643 (+2459 Personen) ausländische Personen die Schweiz verlassen. Die meisten Personen seien gekommen um zu arbeiten.