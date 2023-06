Fachkräftemangel: Obwohl die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Mai über 2,5 Millionen Arbeitslose zählte, herrscht vielerorts ein Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Die Zahl der Berufe, in denen Engpässe herrschen, ist 2022 laut BA von 148 auf 200 gestiegen. Die Hälfte aller bei der BA gemeldeten Fachkraftstellen entfiel auf einen dieser Engpassberufe. "Das unterstreicht den Mangel", befand die BA in einer Analyse Anfang Juni. In jedem 6. Beruf herrschten somit Engpässe - ganz besonders bei Pflegeberufen, Berufskraftfahrern oder Bauberufen. Von den arbeitslosen Fachkräften, Experten oder Spezialisten suchten nur 26 Prozent eine Beschäftigung in einem Engpassberuf.