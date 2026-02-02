Einzelhandel legt 2025 zu

Der deutsche Einzelhandel hat 2025 trotz schwacher Konjunktur bessere Geschäfte gemacht. Preisbereinigt stieg der Umsatz laut Statistischem Bundesamt zum Vorjahr um 2,7 Prozent. Das Plus geht unter anderem auf die Umstrukturierung eines grossen Onlinehändlers zurück, durch die bislang nicht in Deutschland erfasste Umsätze berücksichtigt wurden. Bei dem Unternehmen soll es sich um Amazon handeln.