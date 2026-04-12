Zweiter Anlauf

Die Eishockey-WM hätte bereits 2020 in der Schweiz stattfinden sollen, wurde damals jedoch wegen der Coronapandemie abgesagt. Für 2026 erhielt die Schweiz erneut den Zuschlag. Es ist das erste Mal seit 2009 (damals in Bern und Kloten), dass die WM-Endrunde wieder auf Schweizer Eis ausgetragen wird.