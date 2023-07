Die Regierungen der beiden Städte sowie das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich hätten eine entsprechende Zusammenarbeitsvereinbarung genehmigt, teilten die drei beteiligten Firmen am Mittwoch gemeinsam mit. Ziel sei es, "in den vom Kanton Zürich zu prüfenden Potentialgebieten" gemeinsam Windenergieprojekte anzugehen und die Bevölkerung so mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Durch die Kooperation werde die Entwicklung, die Finanzierung, der Bau und der Betrieb von Windkraftanlagen im Kanton Zürich sichergestellt, heisst es.