Noch am gleichen Tag, als dieser geplante Verkauf publik wurde, formierte sich Widerstand: Die Linke kritisierte den «Ausverkauf städtischer Infrastruktur». Und so kam es schliesslich so weit, dass das Stadtparlament den Verkaufsprozess stoppte, bevor er überhaupt richtig begann: Bei der Budgetdebatte im Dezember strich die rot-grüne Mehrheit jene 240'000 Franken, die der Stadtrat für die Verkaufsvorbereitungen beantragt hatte.