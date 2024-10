Der Insolvenzverwalter für den Elbtower in Hamburgs Hafencity ist weiter zuversichtlich, in diesem Herbst einen neuen Investor für das angefangene Bauwerk präsentieren zu können. Es gebe Verhandlungen «mit einer Handvoll Interessenten» aus dem In- und Ausland, darunter ausländischen Konsortien und deutschen Bietern, sagte Torsten Martini auf Anfrage. «Würden die Kaufverträge im Herbst unterzeichnet, könnte der Kauf Ende des Jahres abgeschlossen werden.» Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.