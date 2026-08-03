Hybride dominieren

So dominieren etwa laut der Studie Hybridfahrzeuge die Flotten, während reine Elektrofahrzeuge nur einen kleineren Teil der Fuhrparks ausmachen. Mehr als die Hälfte der Schweizer Firmen (54 Prozent) hat zwar inzwischen mindestens eine elektrifizierte Technologie eingeführt. Doch die Verteilung zeigt ein klares Bild: 28 Prozent der Unternehmen nutzen Hybridfahrzeuge, 21 Prozent Plug-in-Hybride und lediglich 18 Prozent reine Elektrofahrzeuge.