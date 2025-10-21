Auch positive Aspekte

Die Schweiz und die EU hätten mit dem Stromabkommen einen entscheidenden Schritt für eine sichere, stabile und wirtschaftliche Stromversorgung gemacht. Das Abkommen integriere die Schweiz vollständig in den europäischen Strombinnenmarkt und stärke die Zusammenarbeit beim sicheren Netzbetrieb. Dies sichere die Versorgung insbesondere im Winter, senke die Kosten für die Netzstabilität, ermögliche einen effizienteren Stromhandel über die Landesgrenzen hinweg und stärke den Wirtschaftsstandort Schweiz.