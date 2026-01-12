Von 100 möglichen Punkten erreicht die Schweiz per 2050 nur deren 69, wie der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) am Mittwoch vor den Medien darlegte. Bis 2035 rechnet er mit einem Index von 82 Punkten. Schuld an der Verschlechterung seien der Anstieg der Stromnachfrage und der Ausstieg aus der Kernenergie.
Der Stromversorgungsindex misst, inwiefern das Zielbild der Versorgung per 2050 erreicht wird. Der VSE stützt sich dabei auf seine Studie «Energiezukunft 2050», die wiederum auf der Energie- und Klimastrategie sowie dem Stromgesetz basiert. Kurzum soll die Stromproduktion gezielt ausgebaut, das Stromnetz modernisiert und grenzüberschreitend leistungsfähig werden.
Als Grund für den mangelhaften Index nennt der VSE eine unzureichende Winterproduktion aus erneuerbaren Energien, den stockenden Ausbau des Stromnetzes, eingeschränkte Importmöglichkeiten und fehlende gesellschaftlich tragfähige Lösungen. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband mehr Winterproduktion aus erneuerbaren Energien, einen Netzausbau und ein Stromabkommen.
Mangel an Speichern
Mit 52 Punkten per 2050 schnitt der Indikator «Flexibilität» am schlechtesten ab. Saisonale Speicherprojekte kämen nur schleppend voran, macht der VSE geltend: Der Bund strebt bis 2040 eine Leistung von zwei Terawattstunden an, was dem Jahresverbrauch von 400'000 durchschnittlichen Haushalten entspricht. Realistisch sei derzeit aber nur die Hälfte.
Weiter sei der Netzausbau zu langsam (57 Punkte) und der Bedarf an zusätzlicher Stromproduktion hoch (63 Punkte). Mit 83 beziehungsweise 86 Punkten etwas besser steht es laut dem VSE um den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Stromnachfrage, auch diese Indikatoren seien aber nicht auf Zielkurs.
Der Index soll fortan jährlich erhoben werden; er versteht sich als Frühwarnsystem für die Versorgungssicherheit. Der VSE misst dabei laut eigenen Angaben aktuelle Entwicklungen wie den Ausbau von Photovoltaik, geplante Grossprojekte, Netzausbau und Elektromobilität. Der Fokus liege auf den Winterhalbjahren.
mk/
(AWP)