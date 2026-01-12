Weiter sei der Netzausbau zu langsam (57 Punkte) und der Bedarf an zusätzlicher Stromproduktion hoch (63 Punkte). Mit 83 beziehungsweise 86 Punkten etwas besser steht es laut dem VSE um den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Stromnachfrage, auch diese Indikatoren seien aber nicht auf Zielkurs.