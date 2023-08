Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal nahezu verdoppelt. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von Grossprojekten im Bereich Wasserstoff in Saudi-Arabien, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Montag in Dortmund mitteilte. Die Erlöse legten in den Monaten April bis Juni von 98,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 187,5 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis stieg dabei um knapp 60 Prozent auf sieben Millionen Euro. Gebremst wurde der Anstieg dabei durch höhere Kosten. Unter dem Strich erzielte Thyssenkrupp Nucera mit gut sechs Millionen Euro dank eines bessern Zinsergebnisses mehr als doppelt soviel Gewinn wie im Vorjahresquartal.

28.08.2023 08:06