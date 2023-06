Eli Lilly and Company stärkt sich mit einer Übernahme im Geschäft mit Medikamenten gegen Autoimmunkrankheiten. Der US-Pharmakonzern will das Biopharmaunternehmen Dice Therapeutics für rund 2,4 Milliarden Dollar kaufen. Beide Seiten hätten eine entsprechende endgültige Vereinbarung geschlossen, verkündeten die Unternehmen am Dienstag.

20.06.2023 14:25