In den drei Monaten bis Ende September konnte Lilly den Angaben zufolge den Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar (9 Mrd Euro) steigern. Allein Mounjaro, das noch nicht lange auf dem Markt ist, steuerte 1,4 Milliarden Dollar bei. Damit habe das Medikament deutlich die Erwartungen übertroffen, schrieb UBS-Analyst Trung Huynh in einer ersten Reaktion. Aber auch der Verkauf der Rechte am Schizophrenie-Medikament Zyprexa habe für den unerwartet hohen Umsatz gesorgt.