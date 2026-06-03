Deutliches Signal Richtung Berlin: Die Pharmakonzerne Eli Lilly und Boehringer Ingelheim streichen geplante Investitionen in Deutschland. Das eine Unternehmen begründet das explizit mit den Sparplänen der Bundesregierung im Gesundheitswesen, das andere verweist unter anderem darauf. Bei dem US-Konzern geht es um eine eigentlich für einen neuen Standort im rheinland-pfälzischen Alzey bestimmte Milliardensumme, bei dem deutschen Unternehmen um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.