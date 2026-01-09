Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag bundesweit Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Reisenden wird empfohlen, Verbindungen vorher zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Der Konzern hat die Zugbindung für bereits gekaufte Tickets für Reisen zwischen dem 8. und dem 11. Januar aufgehoben. Diese Fahrkarten behalten auch in den Tagen danach ihre Gültigkeit und sind flexibel nutzbar.