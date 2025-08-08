Nach der Fertigstellung soll die Fabrik das grösste Industriecenter von Elma in Europa für die Produktion von elektronischen Komponenten und Drehschaltern sein. Eingesetzt werden die Produkte in den Branchen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Bahnwesen, Telekommunikation und Medizinaltechnik.
Der Bau soll 12 Monate dauern und wird in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern umgesetzt. «Diese Investition in Timisoara ist nicht nur eine Erweiterung unserer Produktionskapazität, sondern ein langfristiges Engagement für die wachsende Nachfrage nach innovativen technischen Lösungen in Europa», lässt sich Elma-Chef Thomas Herrmann in der Mitteilung zitieren.
Aktuell beschäftigt Elma bereits 130 Mitarbeitende an einem alten Werk in Timisoara. Diese sollen später in die neuen Gebäude umziehen.
cg/cf
(AWP)