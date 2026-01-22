Elma unterstützt damit das «Golden Dome» Programm der USA, das heisst die Errichtung eines militärischen Raketenabwehrsystems. Der Vertrag umfasst ein Abkommen mit unbestimmten Liefermengen und unbestimmten Lieferzeiten (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ) und hat ein maximales Volumen von 151 Milliarden US-Dollar, wie Elma am Donnerstag mitteilte.