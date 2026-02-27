Derweil haben Transformationskosten - vor allem in der Region Europe im Zusammenhang mit dem Bauprojekt in der Schweiz und dem Neubau in Rumänien sowie nicht aktivierbare Investitionen in Infrastruktur und Maschinenpark in allen Regionen - dazu geführt, dass die Profitabilität tiefer ausfiel als im Vorjahr. Das EBITDA belief sich auf 9,4 Millionen Franken (VJ 14,8 Mio.) und das EBIT lag bei 6,1 Millionen und die entsprechende Marge bei 3,5 Prozent. Zum Vergleich: 2024 hatte der EBIT bei 11,7 Millionen und die Marge bei 6,6 Prozent gelegen.