Mit Blick nach vorne gibt Elma wie üblich keine konkrete Prognose ab. Eine Einschätzung der Rahmenbedingungen sei zu schwierig. Das Unternehmen ist aber «mit einem soliden Auftragsbestand» in die zweite Jahreshälfte gestartet. Zudem sei Elma durch die Aufstellung in den drei Marktregionen Europe, Americas und Asia nur wenig von den US-Zöllen auf Lieferungen aus der Schweiz betroffen.