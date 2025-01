Elmos Semiconductor setzt an der Unternehmensspitze auf Kontinuität. Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Arne Schneider sei um weitere fünf Jahre bis Ende Dezember 2030 verlängert worden, teilte der Chipkonzern am Donnerstag in Dortmund mit. Der Vertrag von Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb, sei zudem bis Dezember 2029 verlängert worden. «In den vergangenen vier Jahren war Elmos nicht nur aus finanzieller Sicht ausserordentlich erfolgreich, sondern hat auch strukturell wesentliche Fortschritte erzielt», sagte Aufsichtsratschef Klaus Weyer laut Mitteilung./jha/he