Musk und eine kleine Gruppe von Managern bekommen beim Börsengang eine eigene ⁠Aktienkategorie mit einem zehnfachen Stimmrecht, wie aus dem Prospekt hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters ‌in Auszügen vorliegt. Das ist eine bei Technologieunternehmen ‌in den USA häufige Struktur, ​begrenzt aber den Einfluss aussenstehender Aktionäre. Musk werde zudem auch nach dem für Juni geplanten Börsengang Vorstandschef, Technik-Chef und Chef des aus neun Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrats von SpaceX bleiben. SpaceX wollte sich nicht zu den Informationen ‌äussern.