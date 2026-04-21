Musk und eine kleine Gruppe von Managern bekommen beim Börsengang eine eigene Aktienkategorie mit einem zehnfachen Stimmrecht, wie aus dem Prospekt hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters in Auszügen vorliegt. Das ist eine bei Technologieunternehmen in den USA häufige Struktur, begrenzt aber den Einfluss aussenstehender Aktionäre. Musk werde zudem auch nach dem für Juni geplanten Börsengang Vorstandschef, Technik-Chef und Chef des aus neun Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrats von SpaceX bleiben. SpaceX wollte sich nicht zu den Informationen äussern.
Mit einer dreitägigen Analystenkonferenz hinter verschlossenen Türen gibt SpaceX am Dienstag den Startschuss für den mit angepeilten 75 Milliarden Dollar grössten Börsengang der Geschichte. Das Unternehmen, in das Musk vor kurzem auch seine für den Chatbot «Grok» bekannte KI-Firma xAI eingebracht hatte, wird dabei mit 1,75 Billionen Dollar bewertet. Damit wäre SpaceX eines der zehn wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt und würde noch vor Musks Autobauer Tesla rangieren.
Dem Prospekt zufolge sass SpaceX Ende des vergangenen Jahres auf 24,8 Milliarden Dollar Barmitteln. Vermögenswerten von rund 92 Milliarden Dollar standen Schulden von 50,8 Milliarden Dollar gegenüber. 2025 schrieb SpaceX einen Verlust von 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar, obwohl der Satellitenbetreiber Starlink Milliardengewinne erzielt. Aber Musk investiert die Erlöse in den Ausbau von xAI, allein zehn Milliarden Dollar flossen in Künstliche Intelligenz (KI). 2024 - noch ohne xAI - hatte SpaxeX mit 791 Millionen Dollar schwarze Zahlen geschrieben.
(Reuters)