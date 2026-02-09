Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will sich laut Eigentümer Elon Musk darauf konzentrieren, in den kommenden Jahren eine Stadt auf dem Mond statt auf dem Mars zu bauen.«Das können wir potenziell in weniger als zehn Jahren erreichen, während es auf dem Mars mehr als 20 Jahre dauern würde», teilte der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X mit.