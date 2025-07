Zweiter Antikörper-Wirkstoff in der EU

Ob und wann Donanemab in der Europäischen Union verwendet werden darf, entscheidet nun die EU-Kommission in Brüssel. In den USA, Japan, China und Grossbritannien ist der Wirkstoff unter dem Produktnamen Kisunla des Herstellers Eli Lilly bereits zugelassen.