Bei dem Angriff am Samstag kam es in Dubai auch an der äusseren Fassade des Hotels Burj al Arab, ein mehr als 300 Meter hoher Wolkenkratzer auf einer künstlichen Insel, zu einem «kleinen Brand», wie das Medienbüro von Dubai mitteilte. Zivilschützer hätten umgehend reagiert und das Feuer unter Kontrolle gebracht, hiess es. Verletzte habe es nicht gegeben.
Ein Video des Vorfalls zeigte ein Feuer, das in der Nacht über mehrere Stockwerke an einer Aussenwand des Hotels brennt.
Der Wolkenkratzer, der ungefähr so hoch ist wie der Pariser Eiffelturm, gilt mit seiner Silhouette in Form eines Segels als ein Wahrzeichen von Dubai. Es ist auch eines der teuersten Hotels in Dubai. Kosten für ein Zimmer pro Nacht beginnen ab umgerechnet rund 800 Euro. Eine Suite kann pro Nacht umgerechnet bis zu 20'000 Euro kosten.
Die Emirate verurteilten den Angriff auf das Schärfste. Sie stellen einen Verstoss gegen das Völkerrecht und eine Verletzung der emiratischen Souveränität dar, wie es weiter hiess.
(AWP)