Das Aussenministerium sprach von einem «iranischen Terrorangriff». Er habe sich im Seegebiet der Strasse von Hormus ereignet. Das Vorgehen stelle eine «Piraterie» durch die iranischen Revolutionsgarden dar und gefährde sowohl die regionale Stabilität als auch die globale Energiesicherheit. Die Strasse von Hormus dürfe nicht als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel missbraucht werden.