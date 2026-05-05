Der Iran hatte den Golfstaat am Montag erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen. US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Strasse von Hormus. Bei dem Angriff gerieten Ölanlagen im emiratischen Hafen von Fudschaira in Brand. Trump drohte dem Iran daraufhin erneut mit der Vernichtung./jot/DP/jha
(AWP)