«Solange Dubai eine Stadt bleibt, die für alle möglichen Menschen eine enorme Anziehungskraft ausübt, dann werden die Leute vergessen - vorausgesetzt, wir finden eine Lösung für die Krise und es kehrt ein gewisses Mass an Stabilität und Ruhe ein.» Sollte sich die Lage innerhalb der nächsten drei, vier Wochen beruhigen, könnte sich der Reiseverkehr schon Ende des Sommers wieder erholt haben. Viele Europäer reisten vor der Krise über Flughäfen am Golf nach Asien und Australien.