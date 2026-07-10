Die Vodafone-Aktie sprang im frühen Handel um 12 Prozent auf fast 110 Pence in die Höhe. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Dividende von rund 2 Pence, rund 110,5 Pence sollen in bar fliessen. Der Kurs zog also in etwa auf das Niveau des Kaufpreises an.