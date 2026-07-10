Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone und wird damit zum grössten Anteilseigner des Deutsche-Telekom-Konkurrenten. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen.
Die Vodafone-Aktie sprang im frühen Handel um 12 Prozent auf fast 110 Pence in die Höhe. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Dividende von rund 2 Pence, rund 110,5 Pence sollen in bar fliessen. Der Kurs zog also in etwa auf das Niveau des Kaufpreises an.
Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns Iliad mit der Marke Free, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte./men/stk
(AWP)