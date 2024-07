Insbesondere der Gasverbrauch ist das zweite Jahr in Folge deutlich zurückgegangen, teilte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Dienstag in der «CO2-Statistik 2023» mit. Gegenüber 1990 lagen die Emissionen gar 41,7 Prozent tiefer. Die Anstrengungen der Kantone tragen deutlich dazu bei.