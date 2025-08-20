Die Emmi-Aktien stehen um 09.35 Uhr 5,9 Prozent höher bei 767 Franken, dies bei klar überdurchschnittlichen Volumen. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert derweil rund 0,2 Prozent. Während der SPI im bisherigen Jahresverlauf (ohne heute) allerdings 9,6 Prozent zulegte, stand bei Emmi ein Minus von 1,6 Prozent zu Buche.
Analysten bewerten die Zahlen tendenziell positiv. Bei der ZKB wird vor allem auf das «starke» organische Wachstum verwiesen, das breit abgestützt sei. Trotz unüblich hohem Gegenwind von den Fremdwährungen und trotz der Zölle habe Emmi ausserdem die EBITDA-Marge verteidigen können. Nicht zuletzt impliziere die Guidance, dass das zweite Halbjahr gut gestartet sei.
Etwas weniger euphorisch ist man bei der Bank Vontobel. Emmi habe in einem schwierigen Umfeld insgesamt solide Ergebnisse erzielt, wobei das organische Wachstum ausschliesslich vom Segment Amerika getragen worden sei, heisst es dort in einem ersten Kommentar. Die leicht angehobene Prognose für das organische Wachstum deute dabei auf eine schwächere Entwicklung in Amerika im zweiten Halbjahr hin, was wahrscheinlich auf Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage wegen der zollbedingten Preiserhöhungen zurückzuführen sei. Wesentliche Änderungen bei den Schätzungen erwartet der zuständige Analyst aber nicht.
Die UBS meinte in ihrer Ersteinschätzung vor Börsenbeginn, dass die Zahlen wohl gemischt aufgenommen würden, da das Umsatzwachstum mit Bio-Produkten durch einfache Vergleichszahlen getrieben worden sei und die EBIT-Margen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig seien. Der Aktienkurs sei jedoch in letzter Zeit gefallen, ausserdem dürfte keine wesentlichen Änderungen am Konsens geben.
uh/ra
(AWP)