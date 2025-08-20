Etwas weniger euphorisch ist man bei der Bank Vontobel. Emmi habe in einem schwierigen Umfeld insgesamt solide Ergebnisse erzielt, wobei das organische Wachstum ausschliesslich vom Segment Amerika getragen worden sei, heisst es dort in einem ersten Kommentar. Die leicht angehobene Prognose für das organische Wachstum deute dabei auf eine schwächere Entwicklung in Amerika im zweiten Halbjahr hin, was wahrscheinlich auf Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage wegen der zollbedingten Preiserhöhungen zurückzuführen sei. Wesentliche Änderungen bei den Schätzungen erwartet der zuständige Analyst aber nicht.