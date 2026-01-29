Emmi habe «robuste und starke» Umsatzzahlen über den Erwartungen erreicht, heisst es bei der ZKB. Zudem sei die erwartete Verlangsamung beim organischen Umsatzwachstum ausgeblieben. Zu verdanken sei dies etwa dem hinsichtlich Wachstums-Qualität und geografischer Diversifikation immer besseren Produktportfolio. Da auch die Aktien von Emmi - wie viele Food-Werte - im letzten Jahr nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten habe können, liege der faire Wert der Aktie mittlerweile «deutlich» über dem aktuellen Aktienkurs.